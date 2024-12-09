"Укрэнерго" обнародовало графики отключений на вторник
В Украине завтра, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в одну и две очереди в течение дня. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Завтра, 10 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
- 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00.
Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября.