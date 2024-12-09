В Германии и Австрии перестали принимать заявки на предоставление сирийцам убежища

В Германии приостановили прием заявок от сирийцев о предоставлении убежища. Об этом пишет Spiegel, сообщает Новое время.

Издание пишет, что, по данным правительства, это решение касается 47 270 заявок, по которым еще не принято решение.

Представитель Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев заявил, что ситуация в Сирии непонятна, и трудно предсказать, как в стране будут развиваться события в политическом плане, сообщает Spiegel.

В материале также сказано, что в Германии происходят дискуссии относительно пребывания сирийцев в стране. Отмечается, что некоторые политики Христианско-демократического союза уже высказались за возвращение сирийских беженцев на их родину.

В Австрии также остановили процедуру предоставления сирийцам убежища, сообщает Kronen Zeitung. Отмечается, что канцлер страны Карл Негаммер поручил министру внутренних дел приостановить рассмотрение всех текущих заявок на получение убежища от сирийцев или пересмотреть все решения о предоставлении убежища.

Только в 2024 году 12500 сирийцев подали заявления на получение убежища в Австрии. Сейчас в стране проживает примерно 95 тыс. сирийцев, сообщает Kronen Zeitung.