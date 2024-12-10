DeepState: Россияне продвинулись на Донетчине и в Курской области

Аналитики проекта DeepState в ночь на 10 декабря обновили карту, сообщив о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах, сообщает Украинская правда.

По данным проекта DeepState, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Гродовки, Возрождения, Петровки.

А также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

Карта: DeepState

Кроме того, отмечают в сообщении, россияне продвинулись возле Плехово в Курской области.

Также войска РФ перешли границу с Украиной в населенном пункте Александрия (Сумская область) вблизи Курской области.

Карта: DeepState

Накануне вечером Генштаб ВСУ сообщил, что враг интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.