Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ роботизированный комплекс с пулеметом
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс Droid TW 12.7, оснащенный пулеметом Browning 12.7, сообщает Украинская правда.
В ведомстве отмечают, что комплекс на гусеничной платформе подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.
МО указало характеристики боевого комплекса Droid TW 12.7:
- пулемет калибра 12.7 мм
- гусеничная платформа для самых сложных условий
- дистанционное управление через планшет
- работает на цифровой связи.
"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.
Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", – заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.