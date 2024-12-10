Close button

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ роботизированный комплекс с пулеметом

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ роботизированный комплекс с пулеметом
Фото: скриншот

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс Droid TW 12.7, оснащенный пулеметом Browning 12.7, сообщает Украинская правда.

В ведомстве отмечают, что комплекс на гусеничной платформе подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

МО указало характеристики боевого комплекса Droid TW 12.7:

  • пулемет калибра 12.7 мм
  • гусеничная платформа для самых сложных условий
  • дистанционное управление через планшет
  • работает на цифровой связи.
"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.
Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", – заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Новости

Популярные темы форума

analytics