Курс валют НБУ на 10 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 декабря, вырос до уровня 41.5093 за 1 доллар.
Евро подешевел на до 43.8525 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 52.9576 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 47.1911 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2955 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.509300
|EUR
|Евро
|43.852500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.957600
|CHF
|Швейцарский франк
|47.191100
|PLN
|Польский злотый
|10.295500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.