Курс валют НБУ на 10 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 декабря, вырос до уровня 41.5093 за 1 доллар.

Евро подешевел на до 43.8525 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 52.9576 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 47.1911 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2955 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.509 300 EUR Евро 43.852 500 GBP Фунт стерлингов 52.957 600 CHF Швейцарский франк 47.191 100 PLN Польский злотый 10.295 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.