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Курс валют НБУ на 10 декабря

Курс валют НБУ на 10 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 декабря, вырос до уровня 41.5093 за 1 доллар.

Евро подешевел на до 43.8525 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 52.9576 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 47.1911 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2955 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.509300 +0.0647
EUR Евро 43.852500 --0.0042
GBP Фунт стерлингов 52.957600 +0.0328
CHF Швейцарский франк 47.191100 --0.0554
PLN Польский злотый 10.295500 +0.0204

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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