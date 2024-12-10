Россия держит носитель "Калибров" в Черном море: есть ли угроза для Украины

По состоянию на 06:00, 10 декабря, Россия продолжает держать один корабль в акватории Черного моря. Он является носителем "Калибров", однако сегодня без ракет на борту, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время, в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако военные снова зафиксировали суда в Средиземном море. Сегодня их количество насчитывает 6 единиц, 4 из которых непосредственно являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты.

В ВМС также проинформировали, что за минувшие сутки, в связи с погодными условиями, проходы кораблей через Керченский пролив не фиксировались.

При этом, как пишут военные, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, что летом этого года в ВМС оценили, может ли Россия выпустить по Украине ракеты со своих носителей, которые находятся в Средиземном море.

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ, Дмитрия Плетенчука, Россия вряд ли решится на это. Потому что если это произойдет, тогда российские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.