Пентагон: Войска КНДР остаются в Курской области в готовности вступить в бой

Северокорейские военные пока остаются на территории Курской области России до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины, но в то же время они находятся в готовности вступить в бой в любой момент, сообщает Укринформ.

Такую оценку высказала в понедельник во время брифинга в Пентагоне заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", - отметила представитель оборонного ведомства США.

Она подчеркнула, что пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.

"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - отметила Сингх.

Как сообщалось, Главное управление разведки Украины сообщило о вероятности увеличения количества контингента Северной Кореи в России до 100 тысяч военных.