"Укрзализныця" запускает новый поезд между Харьковом и Днепром

Открывается продажа билетов на дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр — Харьков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Первый рейс из Днепра – уже 15 декабря, из Харькова – 16 декабря.

Из Днепра поезд №824 будет ходить каждый день, кроме среды. Время отправления – 16:09, прибытие в Харьков – в 20:46.

Остановки — на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Лихачево.

23 и 24 декабря поезд будет отправляться в 16:01.

Из Харькова поезд №823 будет ходить также каждый день, кроме четверга. Отправление — в 9:42, прибытие в Днепр — в 14:11.

17, 18 и 20 декабря поезд будет отправляться в 9:42, а прибывать в конечную станцию в 14:18;

25, 27 и 28 декабря время следования в дороге несколько увеличится: поезд будет отправляться по графику, а прибывать в Днепр в 14:39.

В составе поезда есть вагоны второго класса, отдельные места для пассажиров с инвалидностью, а также 2 вагона, оборудованные креплением для велосипедов.

Как сообщалось, к зимним праздникам "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Карпаты.