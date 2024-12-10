Украина получит более 450 млн долларов на систему здравоохранения

Всемирный банк предоставит Украине 454 млн долларов в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Укринформ.

По его словам, "это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий. Деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, который направлен на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны".

Финансирование программы осуществляется посредством правительства Японии, Всемирного банка, а также гранта от фонда URTF, отметил Шмигаль.

"THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии" , - подчеркнул премьер-министр.

Он поблагодарил руководство Всемирного банка, правительство Японии и партнеров за важную и своевременную поддержку.