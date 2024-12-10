В двух областях сегодня отменили графики отключения света

В двух областях Украины сегодня отменены графики отключения электроэнергии. Свет не будут выключать до конца суток, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго".

Львовская область

Как сообщили в "Львовоблэнерго", до конца суток, 10 декабря, на Львовщине не будут применять графиков почасового отключения электроэнергии.

Ивано-Франковская область

Почасовые графики отключения электроэнергии на данный момент отменены и в Ивано-Франковской области. Предварительно - свет не будут выключать до конца суток.

Причины применения графиков

Мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.

В частности, вчера утром в Киеве и ряде областей также изменилась продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.