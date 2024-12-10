Bloomberg: Китай ограничивает поставки деталей для БпЛА в США и Европу

Китайская народная республика (КНР) ограничивает экспорт компонентов для дронов в США и Европы. Со следующего года Пекин может еще больше ужесточить эти меры, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что обостряющийся конфликт Китая с США по вопросам торговли теперь распространяется и на беспилотники, которые стали важной частью обороны Украины.

По словам нескольких человек, осведомленных о разработках, китайские производители недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь чиновники на Западе считают эти меры являются "прелюдией" к более широким ограничениям, которые Пекин введет в 2025 году. Ожидается, что Китай расширит контроль за экспортом деталей.

Что предшествовало

Торговый конфликт обострился в этом месяце, когда Вашингтон ввел новые ограничения на продажу Китаю чипов памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил продажу американским военным компания товары двойного назначения и ряд материалов, которые имеют высокотехнологичное и военное применение.

Меры, принятые чуть более чем за месяц до возвращения Дональда Трампа на пост президента с жесткой повесткой дня в отношении Китая, привели к резкому росту цен и нарушению торговых потоков, поскольку производители ищут альтернативные варианты поставок.

В ответе Пекина впервые утверждается, что торговые ограничения распространяются на китайские товары или товары с китайскими деталями, которые продаются поставщиками в стране и за ее пределами. Это в свою очередь, является попыткой повторить экстерриториальный охват санкций США и Европы.

Кроме того, сообщается, что ограничения на поставки компонентов для дронов повлияли как на американские, так и не европейские компании. По словам людей, на которых ссылается Bloomberg, китайские производители двигателей, аккумуляторов и контролеров полета ограничили объемы поставок, либо вообще прекратили их.

Запад пытается выйти за пределы Китая

Как пишет издание, западные страны стремятся производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. В частности, вокруг технологий беспилотников связи с европейскими странами наладил Тайвань.

В то же время, Китай остается центром производства дешевого оборудования для устройств. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих беспилотников.

При этом китайские экспортные ограничения могут спровоцировать волну конкуренции со стороны поставщиков из Кореи, Японии или других стран. Один из источников издания считает, что руководство Пекина полностью осознает эту реальность.

Причем тут Украина

Как пишет Bloomberg, многие производители БпЛА в Украине полагаются на китайские детали для производства дешевого и эффективного орудия, которое помогло определить ход войны с Россией. Китай же в июле объявил о запрете на экспорт беспилотников для военного использование. Пекин заявляет, что не поставляет орудие ни одной из сторон конфликта.