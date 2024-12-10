В Литве экс-члена консервативной партии подозревают в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Литвы сообщила о завершении следствия по делу о шпионаже в пользу России. По информации СМИ, подозреваемый – бывший член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы", участник "Союза депортированных и политических заключенных" Эдуард Манов. Об этом пишет LRT, сообщает Укринформ.

Главный прокурор департамента расследований организованной преступности и коррупции Литвы Артурас Урбялис заявил, что начавшееся еще в январе досудебное расследование завершено, и дело в ближайшее время будет передано в суд. По его словам, было установлено, что это лицо (имя он не назвал, поскольку дело еще не передано в суд), имея двойное гражданство Литвы и России, собирало информацию и передавало ее российским службам.

Подозреваемый осуществлял свою шпионскую деятельность в Литве примерно с 2018 года. Он не имел рабочих отношений с литовскими учреждениями, добавил Урбялис. Ведется идентификация лиц, являвшихся его сообщниками.

Заместитель директора ДГБ Ремигиюс Бридикис отметил, что подозреваемый – специально обученное российскими службами лицо, использовавшее для шпионажа сложное коммуникационное оборудование и согласно данным литовской разведки, было завербовано и предоставляло информацию ГРУ РФ. Сбор информации подозреваемый вел за деньги и уезжал для этого в другие страны.

Заместитель директора ДГБ Ремигиюс Бридикис отметил, что собиралась несекретная, но чувствительная информация, представлявшая интерес для России и связанная с политической ситуацией и актуальными событиями в стране.

LRT называет имя подозреваемого – это Эдуард Манов. В 2011 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах в Шяуляйский городской совет от партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", а также входил в Совет Шяуляйского отделения "Союза депортированных и политических заключенных". Манов известен как фотохудожник и в 2014 году в Шяуляе представил свою выставку фотографий.

Теперь Манова могут лишить гражданства Литвы.