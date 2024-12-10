Орбан в США встретился с Трампом и Маском

Вчера, 9 декабря, стало известно о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида. На встрече был не только он, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Кроме того, там были Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Волц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.

"США сегодня. Будущее началось" , – сообщил Орбан вчера в социальной сети Х.

Он также добавил, что день в Мар-а-Лаго прошел в компании Трампа, Маска и Волца, однако подробности обсуждений не раскрыл.

Важно отметить, что Трамп до сих пор не написал ничего о встрече с венгерским премьером.

Отношения США и Венгрии

Виктор Орбан остается одним из немногих европейских лидеров, открыто поддерживавших Трампа во время его прошлого президентства. Поэтому встреча в Мар-а-Лаго может свидетельствовать о возобновлении связей между консервативными силами США и Венгрии.

При этом присутствие Маска и Волца на встрече указывает на возможность обсуждения стратегий управления правительством, которые могут являться приоритетом для администрации Трампа после его официального вступления в должность.

Важным аспектом является то, что венгерский премьер многочисленное количество раз выражал прямую или побочную поддержку российскому режиму. Маск также известен своими неоднозначными изречениями относительно его отношения к действиям РФ.