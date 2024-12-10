Украинские власти обсуждали введение новых ограничений для Telegram – NYT

В последние месяцы украинские чиновники все больше беспокоятся зависимостью Украины от мессенджера Telegram. Опасения, что приложение используется как вектор дезинформации и инструмент шпионажа в пользу России, резко возросли. Об этом сообщает The New York Times, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

По словам двух источников, в этом году на секретных встречах по кибербезопасности украинские чиновники обсуждали введение новых ограничений на Telegram.

Разведывательная служба страны пришла к выводу, что приложение представляет угрозу национальной безопасности и используется Россией для дезинформации, кибератак, взлома, распространения вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживания местоположения и корректировки ракетных ударов.

В качестве меры безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем Telegram-канале для более чем 700 тысяч подписчиков, не использует приложение на своем личном телефоне, рассказал украинский чиновник по кибербезопасности.

Также Bloomberg пишет, что в марте чиновники попросили Apple ограничить платформу, поскольку гигант Кремниевой долины может использовать свой магазин приложений - который нужен Telegram для глобального распространения - чтобы заставить компанию действовать. Сама же компания заявила следующее.