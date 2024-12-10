Швейцария приостанавливает процедуру предоставления убежища сирийцам

Правительство Швейцарии приостанавливает процедуру предоставления убежища сирийцам, пока не сможет лучше оценить ситуацию в этой ближневосточной стране после захвата Дамаска повстанцами, сообщает Европейская правда.

Об этом Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил в X (Twitter).

Как заявил Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии в понедельник, 9 декабря, вечером, страна пока не может провести тщательную проверку того, существуют ли основания для предоставления убежища сирийцам и будет ли целесообразным выполнение приказа об их депортации.

"Секретариат приостанавливает процедуры предоставления убежища и принятия решений в отношении искателей убежища из Сирии с немедленным вступлением в силу до тех пор, пока ситуация не будет переоценена", – говорится в заявлении.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания, Норвегия, Греция, Швеция и Нидерланды.