В ОП настаивают, что вступление Украины в ЕС и НАТО – связанные процессы

Офис президента Украины не считает обоснованным мнение о разделенности процессов вступления Украины в ЕС и НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква во время представления опроса украинцев относительно настроений украинского общества в сферах внешней политики и безопасности.

Представитель ОПУ настаивает, что вариант отказа Украины от НАТО не стоит на повестке дня, и Киев настаивает на возможности продвижения по этому пути еще до завершения полномасштабной войны.

"Переговоры о получении – уже на нынешнем этапе – приглашения к членству в НАТО будут продолжаться и дальше", – подчеркнул Игорь Жовква.

Он также прокомментировал результаты опроса, по которым большинство украинцев считают, что вступление в НАТО и в ЕС не связаны между собой, и поэтому Украина может вступить в Евросоюз без вступления в Альянс. Дипломат не согласился с этим мнением.

"Это абсолютно связанные вопросы – интеграция в НАТО и в ЕС. Можно много говорить о том, возможно ли вступление в ЕС без НАТО, и действительно есть такие страны, которые являются членами ЕС, но не НАТО – но очевидно, что это не кейс Украины", – заявил он.

"Мы уже убедились, что для нас нейтральность неприемлема", – подчеркнул Жовква.

Ранее другой опрос показал, что только 20% украинцев не верят, что Украина будет в НАТО.