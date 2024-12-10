Банки планируют снизить лимиты для переводов с карты на карту

Крупнейшие банки Украины готовятся на этой неделе подписать меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Планируется снизить лимит для переводов с карты на карту, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как сообщили источники издания, окончательный текст документа еще не согласован.

Согласно документу, банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов – физических лиц, а также для клиентов – физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.

Банки намерены вести ограничения на проведение исходящих переводов с карты на карту, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

При отсутствии документального подтверждения доходов:

по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц; по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска - в соответствии с лимитом и сроками поэтапной реализации: с 1 января 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Банки-участники введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, Национальный Кешбэк и другие), в частности:

текущие счета в одной валюте – не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.

Отнесение клиентов к группам риска

Используя собственный риск-ориентированный подход, банки-участники будут применять дифференцированный набор мер по надлежащему изучению клиентов при установлении деловых отношений и в процессе дальнейшего обслуживания:

по результатам выявления критерия или совокупности критериев, указывающих на "высокий" риск клиента, проходят усиленные меры надлежащей проверки в каждом конкретном случае;

по результатам выявления критерия или совокупности критериев, указывающих на "низкий" риск клиента, вводятся упрощенные меры надлежащей проверки (без документального подтверждения доходов), в частности:

с плановым оборотом по счетам в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации: с 1 января 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц, с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.



Внедрение упрощенного метода проводится каждым банком самостоятельно в соответствии с собственными политиками.

Меморандумом предусмотрено, что клиенты, которые планируют переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов при установлении или пересмотре деловых отношений. При документальном подтверждении источников доходов банки-участники будут устанавливать/отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой состоятельностью таких клиентов, в т.ч. через контроль сумм поступлений на счета.

Напомним, Национальный банк Украины ввел лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" на полгода – 1 октября 2024 года до 1 апреля 2025 года. Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.