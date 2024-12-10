США и Великобритания обсудили войну в Украине в рамках Стратегического диалога

Делегации оборонных ведомств США и Великобритании провели встречу в рамках Стратегического диалога, обсудив ряд ключевых вопросов, включая ситуацию в Украине, противостоящую агрессии РФ, а также укрепление коллективной обороны в Европе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Эрика Пахона, сообщает Укринформ.

"Стратегическая часть диалога включала обсуждение недавно обнародованного Стратегического обзора в сфере обороны Великобритании, сотрудничества в сфере стратегической готовности, а также непровоцированной агрессивной войны России в Украине" , - отмечается в документе.

Стороны также обсудили устойчивость оборонно-промышленной базы двух стран и Европейского Союза, меры по укреплению коллективной безопасности, партнерство в рамках инициативы AUKUS и другие вопросы.

Делегации по обе стороны возглавили заместители министров обороны и заместители начальников генеральных штабов.

Как сообщалось, оборонный диалог между США и Великобританией проводится дважды в год. Он был основан, чтобы сосредоточить внимание высокого уровня на стратегических вопросах и технических инноваций в сфере безопасности. Предыдущая встреча в рамках диалога прошла 5 июня этого года в Вашингтоне.