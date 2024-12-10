За 5 лет работы Рады сложили полномочия более 50 нардепов – "Честно"

Нынешний созыв Рады стал уже вторым, что начал работу не в полном конституционном составе. В 2019 году присягу приняли 423 депутата, а 27 мандатов остались вакантными, поскольку досрочные парламентские выборы не проводились в округах оккупированном Крыму, а также в некоторых районах Донбасса и Луганщины. Так было рекордно небольшое количество нардепов за все созывы, сообщает Чесно.

За пять лет досрочно прекратили полномочия в общей сложности 52 нардепа. В частности, было две большие волны сдачи мандатов — в начале каденции в 2019 году и после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Наибольшее количество депутатов, сложивших полномочия, среди "Слуги народа" - 21 человек. Большинство "слуг" составили мандаты из-за перехода на работу на другие должности, ведь партийный список — это также кадровый резерв для партии власти для дальнейшего делегирования политиков в правительство, назначений в регионы и другие органы власти.

Примечательно также и то, что с первого Кабмина Зеленского по сей день остался работать только Михаил Федоров в должности министра цифровой трансформации. Продолжает работу в команде президента также Ирина Верещук, которая была избрана как №29 в списке "Слуги народа", впоследствии занимала должность вице-премьера - министерши по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, неудачно баллотировалась в мэры Киева также от СН, а сейчас работает на должности заместителя главы Офиса президента.

Двое избранников "Слуги народа" возглавляли Генпрокуратуру - это Ирина Венедиктова (первоначально сложившая мандат ради должности и.о. директора ДБР), а впоследствии Андрей Костин. Еще трое нардепов из СН в свое время были главами областных администраций: Александр Скичко, Алексей Кучер и Анна Коваленко.

Должности получили несколько выходцев из других фракций. Это нынешний Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец ("За будущее") и экс-председатель Фонда госимущества, а ныне министр обороны Рустем Умеров ("Голос"). Трое мажоритарщиков – Зиновий Андреевич, Руслан Требушкин и Игорь Колыхаев – отказались от мандата нардепа в пользу должности городского головы по результатам последних местных выборов.

В оппозиционных фракциях были случаи досрочного прекращения полномочий. Так, по собственному желанию составили мандат депутаты от "Евросолидарности" Ирина Луценко и генерал-лейтенант и Герой Украины Михаил Забродский. В "Батькивщине" мандаты составили Ольга Белькова и Виталий Данилов.

А лидер и первый номер в списке "Голоса" Святослав Вакарчук потерял мандат из-за выхода из собственной фракции летом 2020 года. Это уже второй раз, когда певец отказался от депутатства после избрания — в 2008-м он составил мандат, проработав в Раде менее года.

Кроме того, пятеро нардепов в этом созыве досрочно потеряли мандаты из-за факта смерти. Среди них четверо - мажоритарщики: Валерий Давыденко от округа №208 на Черниговщине, также черниговский мажоритарщик и бывший "слуга" Антон Поляков, "слуга"-коллаборант Алексей Ковалев из округа 186 на Херсонщине и Андрей Иванчук, избранный от Прикарпатья. А в октябре 2024 года умер списочник (№6) от "Голоса" Олег Макаров.