В Чехии призвали не повторять Мюнхенское соглашение и предостерегли от "умиротворения" РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, известный своим жестким подходом к осуждению российской агрессии, предостерег союзников от политики "умиротворения" РФ в переговорах по прекращению войны против Украины, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме этого, он сравнил любые попытки принудить Киев к уступкам с "позорным Мюнхенским соглашением 1938 года", когда Великобритания, Франция и Италия приняли фактически аннексию нацистской Германией части тогдашней Чехословакии в ошибочной попытке "предотвратить более широкую войну".

"Безопасность Европы просто не может быть обеспечена Россией, которая оккупирует часть Украины и продолжает свою агрессию... Я не верю в политику умиротворения – она всегда выгодна агрессору. Всегда" , - подчеркнул Фиала.

По его словам, любые уступки в войне против Украины только привлекут Россию к дальнейшей агрессии, поэтому призвал союзников укрепить военную поддержку Украины, чтобы не допустить повторения исторических ошибок.

Также премьер-министр добавил, что Чехия активно вовлекается в необходимые поставки оружия Украине и принимает беженцев, демонстрируя солидарность с пострадавшими от войны.

Он отметил, что безопасность Европы зависит от демонстрации силы США перед Россией.

"Мы оказались в очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо описывают как вторую холодную войну… В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина" , - объяснил чешский премьер.

Фиал рассказал, что во время разговора с Дональдом Трампом новоизбранный президент США проявил заинтересованность в позиции Праги в отношении Украины. Трамп, по словам премьер-министра, хорошо понимает важность урегулирования ситуации как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Также он сообщил, что чешское правительство подняло расходы на оборону до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО. Фиал призвал другие европейские страны усиливать военную поддержку Украины, не ожидая действий США.

Несмотря на снижение популярности из-за бюджетных реформ, Фиал уверен в правильности выбранного курса. Однако угроза возвращения к власти популиста Андрея Бабиша, как говорится в интервью, остается реальной.

Добавим, что глава МИД Чехии Ян Липовский недавно заявил о том, что Россия в этом году может стоять за почти сотней гибридных атак в Европе.

Также известно, что Чехия планирует продолжить инициативу по боеприпасам для Украины в 2025 году.