Тайвань заявил о росте военной активности коммунистического Китая

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) за прошедшие сутки значительно повысила военную активность вблизи Тайваня, направив на тренировку вокруг острова 47 боевых самолетов и 21 военный корабль. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Тайваня, сообщает Укринформ.

Согласно опубликованной ведомству схеме, 26 воздушных судов НОАК маневрировали в районе севернее Тайваня у побережья китайской провинции Чжэцзян, шесть самолетов патрулировали в Тайванском проливе и еще 15 – на юго-западе между Тайванем и Филиппинами.

При этом 16 самолетов в ходе тренировок пересекали срединную линию Тайваньского пролива, считающуюся неофициальной границей между материком и островом, и входили в юго-западную часть зоны распознавания ПВО.

В ходе приближения к острову китайские ВВС обычно имитируют атаки на иностранные военные корабли и отрабатывают перехват боевых и гражданских воздушных судов в рамках учений по блокированию воздушного пространства над Тайванем.

Из обнаруженных кораблей 12 были из состава ВМС НОАК, а еще 9 принадлежали Береговой охране КНР. Китайские морские суда в большинстве своем тренируются устанавливать и поддерживать блокаду острова, чтобы не допустить оказания ему помощи извне.

Минобороны или Береговая охрана КНР маневры вблизи Тайваня пока не комментируют.

В этом году НОАК уже провела два раунда масштабных военных учений вокруг Тайваня с привлечением десятков единиц самолетов и кораблей и боевой стрельбой и ракетными пусками.

Тайвань в 1949 году провозгласил себя преемником Китайской Республики, которая существовала до захвата власти в Китае коммунистами Мао Цзэдуна и создания в том же 1949 году Китайской Народной Республики. С этого времени Тайвань управляется собственной администрацией и никогда не входил в состав КНР. Однако Пекин считает остров своей территорией и угрожает применить армию для его воссоединения с материком.