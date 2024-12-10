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Google обнародовал главные поисковые запросы украинцев в 2024 году

Google обнародовал главные поисковые запросы украинцев в 2024 году
Фото: Unsplash

Компания Google опубликовала ежегодный отчет о самых популярных поисковых запросах в Украине за 2024 год. Эти данные дают уникальную возможность понять, что больше всего интересовало нас в течение уходящего года, пишет Дмитро Войналович, РБК-Украина.

Чаще всего гуглили украинцы в 2024 году

Список запросов 2024 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.

Самые популярные запросы:

  1. График отключения света
  2. Евро-2024
  3. Сырский
  4. Олимпийские игры-2024
  5. Пасха-2024
  6. Усик
  7. Ирина Фарион
  8. Суджа
  9. 20 дней в Мариуполе
  10. Евровидение-2024

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Сырский
  2. Александр Усик
  3. Дональд Трамп
  4. Сергей Лавров
  5. Камала Гаррис
  6. Майк Тайсон
  7. Николай Тищенко
  8. Павел Дуров
  9. Клавдия Петровна
  10. Соня Морозюк

Ушли навсегда:

  1. Ирина Фарион
  2. Алексей Навальный
  3. Ален Делон
  4. Анастасия Заворотнюк
  5. Александр Масляков
  6. Вячеслав Узелков
  7. Александр Ширвиндт
  8. Виталий Белоножко
  9. Богдан Сташкив
  10. Шеннен Догерти

Вопрос: "Что такое?":

  1. что такое МСЭК
  2. что такое РЭБ
  3. что такое терриконы
  4. что такое очереди отключения света
  5. что такое ЦНАП
  6. что такое справка ОК-7
  7. что такое КАБ
  8. что такое бусификация
  9. что такое квадроберы
  10. что такое чиназес

Покупка:

  1. EcoFlow
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  3. Зарядная станция
  4. Инвертор
  5. iPhone 16
  6. Дубайский шоколад
  7. Сквиш лапка
  8. Гелевый аккумулятор 100 ампер
  9. Солнечные панели
  10. Тюбинг

Фильм:

  1. "20 дней в Мариуполе"
  2. "Мыслями наизнанку-2"
  3. "Дюна-2"
  4. "Солтберн"
  5. "Субстанция"
  6. "Веном-3"
  7. "Люблю тебя ненавидеть"
  8. "Ужасающий-3"
  9. "Дикий робот"
  10. "Конотопская ведьма"

Как изменились поисковые тренды за год

Отметим, что в прошлом году свое отражение в поисковых запросах украинцев обнаружили война, энергетический кризис и социальные изменения.

Так, самыми популярными поисковыми запросами украинцев в 2023 году стали "Карта воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин". Среди трендовых запросов также были Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

Среди персон наибольший интерес вызвали Министр обороны Рустем Умеров, Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион. А насчет людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.

В категории "Фильмы" лидировали "Оппенгеймер", "Аватар 2: Путь воды", "Барби", украинская анимация "Мавка", а также трагикомедия Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Телевизионные предпочтения украинцев сместились в сторону сериалов "Венздей", "Хороший врач", "Домик на счастье", "Ведьмак" и турецких драм "Кровавые цветы" и "Зимородок".

Среди покупок лидировали калий йодид, генератор, онлайн билеты на "Укрзалізницю", новую модель iPhone и повербанк. А еще в 2023 году украинские пользователи часто гуглили гепатит А, ХАМАС, РЭБ и пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

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