Более 40% украинцев доверяют Трампу – больше, чем в других странах

Более 44% украинцев говорят о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах. Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Европейская правда.

44,6% респондентов заявили о доверии к Дональду Трампу, что существенно больше, чем показатели даже наиболее благосклонной к Трампу Венгрии, где Трампу доверяют 37%.

Например, во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%.

Вероятно, за таким высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более решительной политики в отношении Украины, или определенные надежды на обещания Трампа о "быстром восстановлении мира".

На высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование политикой действующего президента Джо Байдена, который вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем больше всего просел в рейтинге доверия украинцев.

В прошлом году Центр "Новая Европа" задавал вопрос о том, кому из двух американских лидеров украинцы симпатизируют больше. Тогда Байден был безоговорочным лидером симпатий с показателем 78,1%, а о приверженности к Трампу сказали лишь 10,1% респондентов.

Опрос проводила компания Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.