В Саратовской области дроны атаковаи военный аэродром

Неизвестные дроны атаковали военный аэродром в Саратовской области, что в России. Сейчас последствия атаки пока неизвестны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза".

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, российская ПВО якобы остановила атаку беспилотников на военный аэродром в Саратовской области.

По его словам, разрушений и пострадавших "предварительно нет". Однако других подробностей он не привел.

Стоит заметить, что российское Министерство обороны не сообщало о сбитых беспилотниках над Саратовской областью.

Не первые атаки в Саратовской области

В начале ноября мы писали о том, что в российском городе Саратов возможен прилет. В местном аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Тогда губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов.

А за несколько дней два источника сообщали о том, что Главное управление разведки Минобороны атаковало нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Также мы писали о том, что по данным Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично остановили работу. Причиной тому стал незаконченный ремонт. Россияне не смогли завершить ремонтные работы в октябре из-за санкций.