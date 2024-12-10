ГПСУ и Сумская ОВА опровергают прорыв границы возле Курщины

Сумская областная военная администрация отрицала прорыв границы россиянами. Там сказали, что сообщения о пересечении границы, которые распространяются в медиа ресурсах – враждебная дезинформация, не соответствующая действительности. Также информацию о продвижении россиян возразили в Госпогранслужбе, сообщает Левый берег.

Сегодня аналитики Deep State обновили карту боевых действий, согласно которой враг продвинулся в Курской области и в приграничной области Сумской, возле Александрии. Однако представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии в телеэфире столичного канала сказал, что пограничные подразделения не фиксировали попыток мероприятия и боевых действий на том отрезке.

"Врагу там будет сложно или развить свои действия. На этом направлении, но по территории России, враг пытается продвинуться по Курской области" , – сказал он.

В ОВА также сказали, что информация о прорыве, как это назвали некоторые медиа, ложна.