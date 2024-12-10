ГУР: Российские войска покидают Сирию на военных самолетах и кораблях

Россияне ретируются из Сирии, задействовав караван военно-транспортных бортов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, сообщает Левый берег.

На эти самолеты они грузят остатки войск, вооружений и военной техники.

С авиабазы "Хмеймим" запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам до аэродромов "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Также государство-агрессор привлекает дополнительные объекты флота: в частности, в Балтийске приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз Sparta II и большой десантный корабль "Александр Шабалин".

Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России Александр Отраковский и Иван Грен.

Как отмечает ГУР, в операции "сирийское отступление" также принимают участие враждебные фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

В порту Тартуса россияне производят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.

ГУР отмечает, что, вероятно, Россия рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по поводу беспрепятственного выхода из Сирии.

Кроме того, украинская разведка сообщает, что среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение. Одна из военных баз с российскими военными осаждается.