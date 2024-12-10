Военные показали, как восстанавливают артиллерию прямо на передовой

В Государственной пограничной службе Украины показали, как военные восстанавливают артиллерию прямо на передовой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

Как военные восстанавливают артиллерию на передовой

"Пушки бригады "Гарт" работают без пауз благодаря мастерству пограничника Бориса" , - рассказали украинцам.

Отмечается, что бывший главный инженер создал на передовой настоящий мини-завод - ремонтирует вооружение в цехе или прямо на позициях.

"Там, где не хватало оборудования, - придумал чертеж для его изготовления. И артиллерия на Волчанском направлении снова в строю, чтобы бить оккупантов" , - подчеркнули в ГПСУ и опубликовали соответствующее видео.

Борис рассказал, что пушка, которую нужно починить, "отработала свои 500 выстрелов и потекла".

"Поскольку пушка американская, очень было проблематично для нее сделать ключи. Ключи - аутентичные. Придумал я лично их. Я до этого работал главным инженером... и знаю как это нужно делать правильно" , - поделился мужчина.

По его словам, "когда у людей есть оснастка и навыки - тогда квалифицированно проводится работа".

Напомним, ранее украинские техники показали, как восстанавливают поврежденную в боевых действиях военную технику (украинскую и иностранную) в мастерской капитального ремонта одного из подразделений командования Сил логистики ВСУ.