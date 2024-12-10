В Генштабе также опровергают захват россиянами части Сумщины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что информация о том, что россияне оккупировали около 2 кв. км территории Сумской области не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховой, сообщает Левый берег.

"О сообщениях в медиа, якобы россияне оккупировали почти 2 кв. км территории Сумской области. Информация не соответствует действительности. И соответствующая оперативно-тактическая группировка Вооруженных Сил, и пограничники опровергают такие сообщения" , - подчеркнул спикер.

Он призвал использовать официальную информацию, распространяемую по верифицированным каналам ВСУ, и соблюдать информационную гигиену.

В Сумской областной военной администрации также опровергают прорыв россиян, называя его враждебной дезинформацией, не соответствующей действительности. Никаких изменений на границе нет, а ситуацию – контролируют.

До этого аналитики проекта DeepState заявили, что россиянам удалось зайти на украинскую территорию в направлении села Александрия Сумской области, а также продвинулись возле Плехово, что на территории Курской области.