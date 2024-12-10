"Борьба за каждый подъезд": в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками. Об этом рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

По ее словам, ситуация на фронте настолько сложна, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж" , - рассказала она.

Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.

Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.

"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом" , - отметила Бобовникова. ﻿

Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.