"Борьба за каждый подъезд": в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке
В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками. Об этом рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.
По ее словам, ситуация на фронте настолько сложна, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.
"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж", - рассказала она.
Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.
Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.
"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом", - отметила Бобовникова.
Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.