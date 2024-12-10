Зеленский подписал закон, отменяющий требование об IQ-тесте для судей

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях сдачи квалификационного экзамена. Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента, сообщает Левый берег.

Для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде отменяется сложный тест на IQ. То есть убирается требование о 75% проходного балла для когнитивного тестирования – ВККС будет определять его самостоятельно.

Также после внесения изменений в квалификационный экзамен можно будет выбрать специализацию.

Теперь тестирование будет охватывать такие темы, как история украинской государственности, общие правовые знания и специализации суда (административная, хозяйственная или общая), а практические задачи будут связаны с выбранной специализацией суда.

Комиссия судей будет устанавливать форму тестов и заданий, а также публиковать программу и перечень вопросов за 30 дней до экзамена. Проходной балл теста на когнитивные способности также должен определять ВККС.

Верховная Рада приняла закон 20 ноября.