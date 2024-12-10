Лидер оппозиции Германии назвал условие передачи Украине ракет Taurus

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США, сообщает Европейская правда.

Заявление Мерца приводит n-tv.

По его словам, решение о передаче Украине дальнобойного вооружения он не будет принимать "единолично", а только в тесной координации с США и европейскими союзниками.

Мерц отметил, что обучение украинских военных работе с этим вооружением займет не менее четырех месяцев, и примерно в этот же период к власти в США придет новый президент Дональд Трамп.

"И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой" , – сказал он.

Однако Мерц сомневается, что Taurus смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Напомним, накануне Мерц посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. На встрече с лидером немецкой оппозиции Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии усиления украинской дальнобойности.

В то же время нынешний канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отказывает Украине в поставке дальнобойного вооружения.