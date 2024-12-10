Более 30% украинцев назвали ядерное оружие лучшей гарантией безопасности

Украинцы примерно в одинаковой степени считают лучшими гарантиями безопасности для Украины собственное ядерное оружие и постепенное вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Европейская правда.

Больше всего респондентов считают лучшими гарантиями безопасности для Украины разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%).

Другие варианты имеют существенно меньшую поддержку.

Так, в эффективность оборонного союза с США верят 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективности войск европейских стран на территории Украины уверены лишь 6,4%.

О поддержке вступления в НАТО по модели Западной Германии, то есть без гарантий для временно оккупированных территорий, заявили более 70% респондентов.

Также опрос показал большое падение доверия к президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу; нарастил рейтинг доверия среди украинцев только президент Франции Эмманюэль Макрон.