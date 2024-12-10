На юге оккупанты уменьшили применение беспилотников из-за непогоды – ВСУ

На южном направлении из-за ухудшения погодных условий враг меньше применяет дроны-камикадзе и разведывательные дроны, однако активно обстреливает позиции украинских военных по артиллерийским системам и РСЗО. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.

"Из-за ухудшения погодных условий несколько уменьшилась активность ударов дронами-камикадзе, уменьшилась активность разведывательных дронов. -камикадзе, а обычно их бывает более 350

Также, например, сейчас есть около 300 обстрелов из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Обычно их примерно на таком же уровне 250-300, потому что, скажем так, метеоусловия не влияют на работу артиллерийских систем" , – сообщил Волошин.

По его информации, враг на Времивском направлении не уменьшает количество штурмовых действий, которых за минувшие сутки было 27. Здесь ежесуточно россияне теряют до 200 человек личного состава. Оккупанты несколько активизировались на Херсонском направлении, где произошло 7 боевых столкновений.

"Последнюю неделю почему-то противник пытается зайти на южный остров Забыч. И, как всегда, есть активность на острове Казацком, где произошло несколько штурмов. Поэтому противник продолжает нагнетать обстановку и готовиться к проведению штурмовых и форсирующих действий малыми группами пехоты на Приднепровском направлении возле Херсона" , – рассказал спикер.

По словам Волошина, активность захватчиков не спадает на Запорожском направлении и Времивском, где враг стремится любой ценой, не считаясь с потерями, выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей, взяв под контроль один из самых больших населенных пунктов - Великую Новоселку.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести активную оборону, нанося удары врагу, уничтожая его бронетехнику и живую силу, отметил спикер.

Кроме того, войска РФ продолжают подготовку к ведению активных штурмовых действий малыми группами пехоты на Ореховском направлении. Они осуществили перемещение личного состава на передовые позиции и эвакуацию с передовых позиций санитарных и безвозвратных потерь. То есть противник планирует задействовать свежие силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

"На Гуляйпольском направлении враг проводит активную воздушную и инженерную разведку, пытаясь выявить наши огневые средства, наши позиции, более подробно провести эту разведку для проведения будущих возможных штурмовых действий" , - отметил Волошин.

В целом ситуация стала и почти не меняется в течение полутора недель, подытожил представитель.