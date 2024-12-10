Цены на кофе выросли до рекордного за 50 лет уровня

Фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9% до 3 434 долл. за фунт, установив рекорд в данных, отслеживаемых с 1972 года. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что с начала года цены на арабику выросли на 80%.

Ситуация осложнилась из-за сильной засухи в Бразилии, которая является ведущим производителем арабики в мире, и неблагоприятных погодных условий во Вьетнаме, крупнейшем производителе более дешевой робусты. Во Вьетнаме сухая погода во время роста кофейных деревьев сменилась обильными дождями в начале сбора урожая, что дополнительно усложнило процесс.

Рост стоимости кофе усиливает давление на обжарочные предприятия и кафе, которые уже вынуждены повышать цены и отменять скидки, чтобы защитить свою долю рынка.

Прогнозы урожая в Бразилии ухудшаются. В следующем сезоне страна произведет лишь 34,4 млн мешков арабики, что на 11 млн меньше, чем предполагалось в сентябре. Этот дефицит рискует оставить мировую кофейную промышленность с разрывом в 8,5 млн мешков в сезоне 2025-2026 годов, что станет беспрецедентным пятым годом дефицита подряд.