В ООН призвали Израиль прекратить удары по Сирии после свержения Асада

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая во вторник в Женеве, призвал Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.﻿﻿ Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.

"Мы продолжаем наблюдать передвижения израильских войск и бомбардировки сирийской территории. Это должно прекратиться. Это чрезвычайно важно" , – заявил он.

Посланник ООН также добавил, что "никто, абсолютно никто" не ожидал падения режима Асада, в том числе, по его мнению, и сами повстанческие группировки.

"Даже вооруженные группы, которые сейчас контролируют Дамаск, были удивлены тем, что произошло" , - отметил он в ООН.

Перед этим, в понедельник Израиль заявил, что нанес удар по сирийскому химическому оружию. Он также перебросил свои войска в буферную зону, отделяющую оккупированные Израилем Голанские высоты от остальной Сирии, и приказал создать "зону безопасности" в глубине сирийской территории.

По данным The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник, израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.