Ночь без "Шахедов": почему Россия сделала паузу в атаках дронов

Российская Федерация в ночь на вторник, 10 декабря, не запускала по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Это стало небольшой паузой среди атак, которые россияне устраивают с начала осени, сообщает РБК-Украина.

О причинах такой паузы, и повлияла ли на это погода - читайте в материале.

Что известно о дроновых атаках

Российская Федерация с начала осени значительно увеличила количество дроновых атак по территории Украины. По данным СМИ, количество беспилотников, которые Россия запустила этой осенью превысило 6000. Этот показатель вчетверо больше, чем количество дронов, запущенных осенью 2023 года.

Только с 1 декабря этого года Российская Федерация запустила более 480 беспилотников по территории Украины. Однако в ночь с 9 на 10 декабря россияне не атаковали Украину дронами-камикадзе.

Почему Россия могла сделать паузу в дроновых атаках

По мнению военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, Россия и в дальнейшем будет проводить подобные воздушные атаки. Однако стоит принять во внимание, как длилась подготовка к ним и те дроны, которые были запущены накануне - готовились за недели две до этого. По его словам, это связано с тем, что должна быть прописана соответствующая программа, куда и где запускать дроны.

"То есть все это готовится. Я думаю, что просто у них закончились предварительные планирования. Поэтому может быть пауза (в атаках "Шахедами" - ред.) между тем, что было запланировано и тем, что готовится сейчас.Здесь не стоит искать какой-то конспирологии. Просто закончилась одни боевые распоряжения - готовятся новые" , - рассказал Гетьман.

Эксперт считает, что Россия может снова запустить "Шахеды" уже этой ночью. Однако есть вероятность того, что такая пауза может затянуться. Причиной этому может быть и желание россиян "накопить" "Шахеды".

"Можно предполагать, что они готовят ракетный удар и хотят выполнить этот удар вместе с большим количеством дронов. Но еще раз. Это не более, чем предположение. Скорее всего, эта пауза связана с тем, что они еще готовят следующую фазу и будут снова делать то, что и делали" , - подчеркнул Гетьман.

Что повлияло на решение РФ

В то же время авиаэксперт Константин Криволап считает, что причин у такой паузы может быть несколько.

По его мнению, россияне могут быть заняты "благоустройством" сирийского диктатора Башара Асада. И потому РФ сейчас не до обстрелов Украины.

Второй причиной, он считает, может быть плохая погода. Ведь последние несколько дней синоптики предупреждали о значительном тумане и гололеде, которые могут влиять на дальность и траекторию полетов "Шахедов".

"Причиной может быть, что где-то мы ударили по каким-то складам и "забили" "Шахеды" в землю, взорвали их. Все что угодно может быть. Спрогнозировать что-то точно здесь очень трудно. Но основные факторы - это погода и сама физическая нехватка этих "Шахедов"" , - говорит Криволап.

Эксперт считает, что сейчас у России нет проблем с производством новых "Шахедов". Однако украинские силы могли ударить по логистике врага.

"Ведь мы бьем по Курской области, по Воронежу. Но в основном это аэродром "Халино", с которого они запускают очень много "Шахедов" по Украине. Потому что из Приморско-Ахтарска далековато им... Поэтому, если без конспирологии, то здесь каких-то прямых зависимостей нет" , - подчеркнул он.

По мнению эксперта, причиной тому, почему ночью враг сделал паузу в актах "Шахедами" в 70-80% вероятности все же играет фактор погоды.

Атаки дронов по Украине

Российская Федерация значительно увеличила атаки дронов по территории Украины этой осенью. Последние несколько месяцев враг запускал десятки "Шахедов" почти каждую ночь.

Ранее мы писали о том, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.

Вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов.