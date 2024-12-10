Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса. Мост строят на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) - Сигету-Мармацией (Румыния), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Мельничук отметил, что соглашение было подписано 18 октября 2023 года в Киеве.

Напомним, сейчас на границе строится мост через реку Тиса. По проекту на месте строительства планируют возвести 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.

Пункты на границе с Румынией

Сейчас пункт "Солотвино - Сигету Мармацией" работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

Кроме того, для выезда в Румынию украинцы могут воспользоваться следующими пунктами пересечения государственной границы: