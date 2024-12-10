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На портале "Дія" появятся новые услуги для военных и ветеранов

На портале "Дія" появятся новые услуги для военных и ветеранов
Фото: Facebook

Кабинет министров запускает экспериментальный проект с новыми услугами для военных, ветеранов и их семей, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Левый берег.

Через портал "Дія" они смогут оформить льготы и документы, В частности:

  • статус личности с инвалидностью в результате войны;
  • денежную помощь раненым;
  • назначение пенсии по инвалидности;
  • обеспечение средствами реабилитации;
  • жилищно-коммунальные льготы;
  • услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
"Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", – прокомментировал глава правительства.

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