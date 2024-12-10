На портале "Дія" появятся новые услуги для военных и ветеранов

Кабинет министров запускает экспериментальный проект с новыми услугами для военных, ветеранов и их семей, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Левый берег.

Через портал "Дія" они смогут оформить льготы и документы, В частности:

статус личности с инвалидностью в результате войны;

денежную помощь раненым;

назначение пенсии по инвалидности;

обеспечение средствами реабилитации;

жилищно-коммунальные льготы;

услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.