На портале "Дія" появятся новые услуги для военных и ветеранов
Кабинет министров запускает экспериментальный проект с новыми услугами для военных, ветеранов и их семей, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Левый берег.
Через портал "Дія" они смогут оформить льготы и документы, В частности:
- статус личности с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
"Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", – прокомментировал глава правительства.