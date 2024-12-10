В оккупированном Енакиево раздались взрывы: местных экстренно эвакуируют

В оккупированном городе Енакиево Донецкой области была объявлена экстренная эвакуация после того, как в районе населенного пункта раздались взрывы. Вероятно, Силы обороны поразили склад боеприпасов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили оккупационные "власти" городского округа.

Экстренная эвакуация объявлена для жителей улиц Красные Зори, Бакинская, Зелинского, Олега Кошевого, Керченская, Цимлянская, Днепровская, Индустриальная, Грабаря, Клубная, переулков Днепр и Пожарный.

"Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Сообщите соседям и близким о полученной информации! При соблюдении места сбора будьте осторожны. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и личные вещи первой необходимости" , — говорится в сообщении оккупационной "администрации".

Перед этим местные Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в районе Енакиево. В соцсетях распространялись предположения, что там поражен склад боеприпасов.