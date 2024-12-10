В Покровске, из-за постоянных обстрелов РФ, прекратят газоснабжение домов

Из-за постоянных российских обстрелов в Покровске прекратили газоснабжение домов. Абонентам советуют перекрыть газовые краны на газовых приборах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "ДОНЕЦКОБЛГАЗ".

По данным облгаза, газоснабжение в Покровск будет прекращено в четверг, 12 декабря. Причина - значительные повреждения газопровода из-за постоянных российских обстрелов. Это привело к тому, что пока невозможна ликвидация последствий этих обстрелов.

"В течение последних месяцев специалисты АО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами" , - говорится в сообщении.

В облгазе посоветовали потребителям перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам.Абонентам частного сектора советуют перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.

Ситуация на фронте и военная помощь США

Стоит заметить, что Покровский сейчас является одним из самых сложных участков фронта. По предварительным данным российские войска находятся на расстоянии около 11 км от города, что заставляет местные власти призывать жителей к эвакуации.

Как уточнил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, на Покровском направлении находятся где-то более 70 тысяч российских военных.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.

В то же время, в СМИ считают, что российские войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.