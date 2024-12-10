Авиакатастрофа DHL в Литве: правоохранители исключили диверсию или теракт

После анализа предварительных данных бортовых самописцев разбившегося в Вильнюсе в ноябре самолета DHL не было обнаружено доказательств того, что авиакатастрофа могла быть диверсией или террористическим актом. Об этом заявил руководитель расследования авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис, сообщает Укринформ.

"Мы могли бы с уверенностью сказать, что у нас нет никаких доказательств того, что это было какое-нибудь незаконное вмешательство в авиационную деятельность. Ни бортовые самописцы, ни вещественные доказательства на месте происшествия этого не подтверждают" , - сказал он.

По словам эксперта, согласно предварительным данным "черных ящиков", во время полета пилоты говорили только о рабочих вопросах.

"Все разговоры пилотов были исключительно о работе, на рабочие темы. Никаких посторонних мнений и нерабочих разговоров не было" , - прокомментировал Науйокайтис.

Отвечая на вопрос, зафиксированы ли данные о возможном недоразумении между пилотами и работниками Вильнюсского аэропорта, на подходе к которому и произошла авиакатастрофа, представитель Минюста заявил, что если такой сценарий будет выявлен, то он будет описан в отчете о расследовании.

"Мы изучаем все разговоры как авиадиспетчеров, так и пилотов. В отчете мы уточним, проанализируем и подготовим некоторые выводы по этому вопросу" , - сказал Науйокайтис.

В понедельник прокуратура сообщила о начале работ по изучению данных бортовых самописцев разбившегося в столице Литвы самолета, то есть информацию бортовых самописцев с данными полета и разговоров экипажа в кабине пилотов. Расшифровку данных этих бортовых самописцев производили в Германии, в лаборатории бортовых самописцев и авионике.

По словам Науйокайтиса, экспертам, которые сейчас проводят расследование безопасности, еще предстоит синхронизировать бортовые самописцы друг с другом и проделать другую работу.

"С самими самописцами мы еще работаем, потому что их нужно синхронизировать друг с другом… Также нам нужно идентифицировать пилотов, кто что говорит, а также перевести, потому что они разговаривали на испанском" , - рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос, сколько времени может уйти на расследование безопасности по делу об авиакатастрофе, Науйокайтис не уточнил четкие сроки. Но, по его словам, например, расследование авиакатастрофы самолета Germanwings, которое произошло в 2015 году и унесло жизни 150 человек, длилось около года. По мнению представителя Минюста, на расследование крушения самолета DHL может уйти столько же времени.

Напомним, 25 ноября грузовой самолет, выполнявший рейс для компании DHL из немецкого Лейпцига в Вильнюс, упал на жилой квартал вблизи аэропорта. Один из четырех членов экипажа погиб, трое, среди которых немец, находятся в больнице. Никто из людей на земле не пострадал.

В конце августа этого года органы безопасности Германии предупредили перевозчиков о "нетрадиционных зажигательных устройствах", отправляемых неизвестными лицами через поставщиков грузовых услуг.

Было зафиксировано по меньшей мере 2 таких случая: возгорание посылки в логистическом центре DHL в Лейпциге (который является глобальным центром компании) и на складе в Великобритании. Эксперты по безопасности считают, что российские спецслужбы таким образом изучали возможность организации взрывов в самолетах, следующих из Европы в Северную Америку.

По предварительным данным, есть версии, что самолет мог упасть из-за технических неполадок, возможной ошибки пилота или ненадлежащей работе оборудования аэропорта. Сначала упоминали версию возможного теракта или диверсии, однако, как заявляют в прокуратуре, данных, подтверждающих подобные сценарии, пока нет.