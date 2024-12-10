Суд подтвердил национализацию долгов ТРЦ Ocean Plaza перед российскими олигархами

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение первой инстанции о национализации многомиллионных долгов ТРЦ Ocean Plaza перед российскими олигархами Ротенбергами путем применения санкций. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции, сообщает Экономическая правда.

В доход государства взысканы права требования связанной с Ротенбергом компании-нерезидента, а именно:

право требования по кредитному договору № 1 от 27.10.2009, заключенному между ООО "ИС "Лыбидь" и Ethoder Investments Limited;

право требования по договору ипотеки от 28.03.2014 года, заключенному между ООО "ИС "Лыбидь" и компанией Ethoder Investments Limited;

право требования по договору залога от 14.04.2014 года, заключенному между ООО "Авангард-Виларти" и компанией Ethoder Investments Limited.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.