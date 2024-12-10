В Сирии назначили временного премьер-министра

Мохаммеда аль-Башира назначили временным премьер-министром Сирии. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года. ﻿ Об этом сообщает Al Jazeera, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет издание, Аль-Башир имеет тесные связи с "Хайат Тахрир аш-Шам" - повстанческой военной коалицией, которая возглавила захват Дамаска.

BBC, в свою очередь, рассказывает, что временный глава правительства также руководил созданной повстанцами администрацией, которая контролирует районы на северо-западе Сирии.

Падение режима в Сирии

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Как утверждали в группировке, целью повстанцев было свержение режима Башира Асада. Между тем диктатор уже сбежал в Москву.