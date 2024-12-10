G7 готова поддержать новое правительство Сирии после свержения Асада – СМИ

Лидеры стран "Группы семи" (G7) готовы поддержать новое сирийское правительство после падения режима Башара Асада, если переходный процесс будет происходить с уважением к верховенству права, а также религиозным и этническим меньшинствам в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект заявления, которое группа планирует обнародовать позже на этой неделе, сообщает Укринформ.

G7 "надеется, что все оппозиционные группы, стремящиеся принять участие в управлении Сирией, продемонстрируют свою приверженность правам всех сирийцев", говорится в проекте заявления.

Отмечается, в G7 хотели бы видеть безопасное возвращение сбежавших из страны во времена правления президента Башара Асада сирийцев, который был свергнут на выходных.

"После десятилетий зверств, совершенных режимом Асада, мы стоим вместе с народом Сирии" , – говорится в проекте заявления G7.

Bloomberg отмечает, что текст заявления еще может измениться до того, как оно будет опубликовано.

Многие сирийские беженцы бежали на запад в Европу на фоне войны, которая началась в Сирии в 2011 году, в том числе в Германию, которая является членом G7.

Напомним, 8 декабря глава Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил Хади аль Бахра объявил о падении режима Башара Асада, правившего Сирией 24 года. Асад стал президентом Сирии в июне 2000 года, фактически получив власть от своего отца Хафеза Асада, до этого правившего страной почти 30 лет.

Во время правления Башара Асада в стране в 2011 году началась гражданская война, в которой от поражения диктатора спасали Россия и Иран. Однако союзники Асада вынуждены были уменьшить свою поддержку: Москва – из-за войны в Украине, а Тегеран – из-за обострения противостояния с Израилем.

После свержения режима Асад бежал из страны. СМИ сообщали, что Асад находится в Москве вместе со своей семьей и что он получил убежище.

Советник главы Белого дома Джон Кирби заявил, что после падения диктатуры Башара аль-Асада вопрос о том, кто сейчас руководит Сирией, "остается открытым".