На трех восточных направлениях РФ бросила в наступление около 150 тысяч солдат – ВСУ
В наступательных действиях в трех тактических направлениях - Покровском, Кураховском и Времивском - принимают участие около 150 тысяч оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Укринформ.
"Это в общей сложности около 150 тысяч человек личного состава. В частности, на Покровском направлении где-то более 70 тысяч, на Кураховском - около 35 -36 тысяч и на Времивском - более 40 тысяч человек российская армия пытается привлечь для проведения боевых действий", - подчеркнул Волошин.
По его словам, на Кураховском направлении за прошедшие сутки произошло 40 штурмов врага.
"На Кураховском направлении наши Силы обороны продолжают сдерживать врага. За прошедшие сутки там произошло 40 штурмов и враг пытался прорвать украинские оборонные рубежи. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это, в первую очередь, позволит им перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление. Ну, а затем уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта", - отметил представитель.
Он добавил, что на Покровском направлении украинские защитники отразили 51 вражескую атаку. Враг также пытается прорваться до окраин города Курахово, чтобы наносить огненное поражение и взять его под свой контроль. Кроме того, они не прекращают попыток занять господствующие высоты, чтобы взять под огневой контроль пути и логистические маршруты, ведущие в Курахово.
"Там российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Но Силы обороны сдерживают наступательные действия противника и наносят ему там потери в живой силе и технике. Город контролируется силами обороны, а прорывающиеся диверсионно-разведывательные группы противника, оперативно уничтожаются", – рассказал Волошин.
Отвечая на вопрос о ситуации вблизи Великой Новоселки и Угледара, он отметил, что враг там активизировался за последние двое суток.
По его словам, враг здесь использует стандартную тактику штурмов малыми группами с применением легкой бронированной и небронированной техники, мотоциклов, багов и вездеходов.
Отвечая на вопрос о ситуации в районе Купянска, спикер отметил, что враг здесь применяет такую же тактику рассредоточения живой силы без привлечения большого количества бронетехники.
"Скажу так, что на том же направлении тактика такая же, как и в большинстве направлений – это инфильтрация личного состава противника, его рассредоточение без привлечения большого количества бронетехники. Подавляющее большинство – высокомобильные штурмовые группы при поддержке разного рода мобильной техники", – сообщил Волошин.
На Купянском направлении украинские защитники за минувшие сутки отразили 7 вражеских штурмовых действий, однако враг не оставляет попыток и пытается дальше проводить штурмовые действия.
Спикер также сообщил, что враг неоднократно пытался форсировать реку Оскол, однако Силы обороны вовремя обнаруживают врага и уничтожают его.
"Есть неоднократные попытки у врага форсировать реку Оскол с помощью различных плавающих средств, в частности, это и резиновые лодки, однако они оперативно уничтожаются нашими Силами обороны, а те оккупанты, которым все же удалось выбраться, рассредоточиться, они высчитываются, выявляются нашими Силами обороны, уничтожаются разными средствами поражениями, также и с помощью FPV-дронов", - сообщил Волошин.
Он также рассказал, что эффективным противодействием врагу является огневое поражение живой силы и техники еще на подступах к украинским позициям. Около 30% вражеской техники уничтожается посредством минно-взрывных ограждений. Кроме того, эффективно применение артиллерийских и ракетных ударов, а также поражения противника с помощью Сил беспилотных систем.