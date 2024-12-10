На трех восточных направлениях РФ бросила в наступление около 150 тысяч солдат – ВСУ

В наступательных действиях в трех тактических направлениях - Покровском, Кураховском и Времивском - принимают участие около 150 тысяч оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Укринформ.

"Это в общей сложности около 150 тысяч человек личного состава. В частности, на Покровском направлении где-то более 70 тысяч, на Кураховском - около 35 -36 тысяч и на Времивском - более 40 тысяч человек российская армия пытается привлечь для проведения боевых действий" , - подчеркнул Волошин. ﻿

По его словам, на Кураховском направлении за прошедшие сутки произошло 40 штурмов врага.

"На Кураховском направлении наши Силы обороны продолжают сдерживать врага. За прошедшие сутки там произошло 40 штурмов и враг пытался прорвать украинские оборонные рубежи. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это, в первую очередь, позволит им перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление. Ну, а затем уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта" , - отметил представитель.

Он добавил, что на Покровском направлении украинские защитники отразили 51 вражескую атаку. Враг также пытается прорваться до окраин города Курахово, чтобы наносить огненное поражение и взять его под свой контроль. Кроме того, они не прекращают попыток занять господствующие высоты, чтобы взять под огневой контроль пути и логистические маршруты, ведущие в Курахово.

"Там российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Но Силы обороны сдерживают наступательные действия противника и наносят ему там потери в живой силе и технике. Город контролируется силами обороны, а прорывающиеся диверсионно-разведывательные группы противника, оперативно уничтожаются" , – рассказал Волошин.

Отвечая на вопрос о ситуации вблизи Великой Новоселки и Угледара, он отметил, что враг там активизировался за последние двое суток.

По его словам, враг здесь использует стандартную тактику штурмов малыми группами с применением легкой бронированной и небронированной техники, мотоциклов, багов и вездеходов.

Отвечая на вопрос о ситуации в районе Купянска, спикер отметил, что враг здесь применяет такую же тактику рассредоточения живой силы без привлечения большого количества бронетехники.

"Скажу так, что на том же направлении тактика такая же, как и в большинстве направлений – это инфильтрация личного состава противника, его рассредоточение без привлечения большого количества бронетехники. Подавляющее большинство – высокомобильные штурмовые группы при поддержке разного рода мобильной техники" , – сообщил Волошин. ﻿

На Купянском направлении украинские защитники за минувшие сутки отразили 7 вражеских штурмовых действий, однако враг не оставляет попыток и пытается дальше проводить штурмовые действия.

Спикер также сообщил, что враг неоднократно пытался форсировать реку Оскол, однако Силы обороны вовремя обнаруживают врага и уничтожают его.

"Есть неоднократные попытки у врага форсировать реку Оскол с помощью различных плавающих средств, в частности, это и резиновые лодки, однако они оперативно уничтожаются нашими Силами обороны, а те оккупанты, которым все же удалось выбраться, рассредоточиться, они высчитываются, выявляются нашими Силами обороны, уничтожаются разными средствами поражениями, также и с помощью FPV-дронов" , - сообщил Волошин.

Он также рассказал, что эффективным противодействием врагу является огневое поражение живой силы и техники еще на подступах к украинским позициям. Около 30% вражеской техники уничтожается посредством минно-взрывных ограждений. Кроме того, эффективно применение артиллерийских и ракетных ударов, а также поражения противника с помощью Сил беспилотных систем.