Новый скачок цен: инфляция в Украине превысила 10%

Потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2% по сравнению с 9,7% в октябре, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 10,4%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за ноябрь подорожали на 3,9%. Больше всего подорожали яйца - на 54,6% и овощи - на 13,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь снизились на 2,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 0,3%, здравоохранение подорожало на 0,6%, цены на транспорт связь - не изменились, на отдых и культуру выросли на 0,2%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,3%, разные товары и услуги на 3,0%.

Прогноз цен

Напомним, в июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

В то же время Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.