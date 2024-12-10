Рост до 60%: какие продуты больше всего подрожали за последний год

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 14,3%. Подешевел только сахар, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний года среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 62,9%.

Кроме того, сливочное масло подорожало на 30,7%, яйца - на 30,6%.

Цены на фрукты выросли на 24,7%, на молоко - на 16,6%, хлеб - 15,8%, на сыр и творог - на 14,6%.

Подсолнечное масло подорожало за год на 12,5% хлеб и хлебопродукты - на 12,2%, безалкогольные напитки - на 12,1%, рыба и продукты из рыбы - на 11,1%, макаронные изделия - на 8,6%, мясо и мясопродукты - на 1,9%.

В то же время сахар подешевел за год на 3,6%.

Продуктовая инфляция в Украине

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), в ноябре 2024 года мировые оптовые цены на основные продукты питания были на 5,7% выше своего значения годом ранее. В частности, мировые цены на сливочное масло выросли четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного максимума из-за сильного внутреннего и международного спроса на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе.