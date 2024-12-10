В России хотят стягивать долги за коммунальные услуги без суда

В России могут разрешить взыскивать долги за коммунальные услуги без суда. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме и собираются рассмотреть его в первом чтении 12 декабря. Об этом пишет издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что внесудебный порядок взыскания долгов за ЖКХ необходим для снижения общей задолженности, которая, по данным Минстроя на конец октября, составляет 833 млрд руб.

Кроме того, это снизит нагрузку на суды, которые только в 2022 году рассмотрели более 10 млн дел о взыскании таких долгов.

Суть предлагаемого механизма заключается в следующем: управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать у нотариусов исполнительную надпись - специальную отметку на договоре о предоставлении ЖКУ, которая позволяет обращаться к судебным приставам для взыскания долга.

У должника будет семь дней на возражение или добровольное перечисление средств.