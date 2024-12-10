Зеленский: Путин и Асад заслуживают заключения за зверства против людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин и сирийский президент-беглец Башар аль-Асад заслуживают оказаться в тюрьме за зверства своих режимов, сообщает Левый берег.

"Смелый" Асад сбежал в Путин. Куда уйдет Путин? Нынешний День прав человека сопровождается ужасными фотографиями сирийских тюрем и застенков, открытыми после побега Асада. Там людей унижали многие годы. Мужчин и женщин. Их избивали, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия" , – написал Зеленский.

Он отметил, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии.

"И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин. Мы видели такие же тюрьмы, застенчивые, неописуемое насилие, унижение, избиение, пытки, изнасилование и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, оккупированном российскими захватчиками. Россия – это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает" , – говорится в сообщении.

По словам президента, с начала российской оккупации за танками всегда идут репрессии и пытки.

"Впервые мы увидели это на нашей земле в Крыму в 2014 году, когда российская оккупация привела к репрессиям коренного народа, крупнейшей мусульманской общины Украины – крымских татар, а также журналистов и политических деятелей. Затем Россия продолжила свои ужасные нарушения прав человека в оккупированном Донбассе, включая печально известную тюрьму "Изоляция" , – отметил глава государства.

Он отметил, что с февраля 2022 г. Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости.

"Вот почему мы, украинцы, так тронуты, когда видим сирийцев, которые выходят из тюрем и застенков Асада. Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада" , – написал президент.

Он отметил, что именно поэтому мы нуждаемся в единстве и силе, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины.

По его словам, помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и добиться защиты от насилия.