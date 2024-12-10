Удар по Запорожью: четверо погибших, количество раненых выросло до 16 (Обновлено)
Днем 10 декабря русские ударили по медицинскому учреждению в Запорожье. Уже известно о четверых погибших и 20 раненых.
"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", – сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Впоследствии он написал, что количество пострадавших возросло до 11 человек, в том числе один в тяжелом состоянии. Также пострадали два врача.
Обновлено в 17:30
"Спасательная операция продолжается. По состоянию на сегодняшний день количество раненых возросло до 16 человек", - уточнили в ОВА.
Обновлено в 19:59
"До 20 возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью", - сообщил председатель Запорожской ОГА.
Обновлено в 20:31
"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. Россияне убили 4 человека", - написал Федоров.