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Удар по Запорожью: четверо погибших, количество раненых выросло до 16 (Обновлено)

Удар по Запорожью: четверо погибших, количество раненых выросло до 16 (Обновлено)
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Днем 10 декабря русские ударили по медицинскому учреждению в Запорожье. Уже известно о четверых  погибших и 20 раненых.

"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", – сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Впоследствии он написал, что количество пострадавших возросло до 11 человек, в том числе один в тяжелом состоянии. Также пострадали два врача.

Обновлено в 17:30

"Спасательная операция продолжается. По состоянию на сегодняшний день количество раненых возросло до 16 человек", - уточнили в ОВА.

Обновлено в 19:59

"До 20 возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью", - сообщил﻿ председатель Запорожской ОГА.

Обновлено в 20:31

"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. Россияне убили 4 человека", - написал Федоров.

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